ضبط شبكة متخصصة في استلام المال المسروق بعطبرة





تمكنت إدارة المباحث التحقيقات الجنائية بولاية نهر النيل من ضبط شبكة إجرامية تقوم باستلام المال المسروق بمنطقة المقرن بمدينة عطبرة يتزعمها أحد مروجي المخدرات .

وكشفت (متابعات المكتب الصحفي للشرطة) بأنه توفرت معلومات للمباحث والتحقيقات الجنائية المكتب الفرعي نهر النيل بأن أحد مروجي المخدرات بمنطقة المقرن عطبرة يقوم باستلام المال المسروق، وأوضحت الشرطة بأنه ومن خلال الرصد والمتابعة تم تكوين فريق ميداني متخصص بقيادة ضابط شرطة وتمت مداهمة منزل المدعو (س، ب، ف) بعد استخراج أمر تفتيش من النيابة المختصة، وأشارت الشرطة إلى أنه وعقب ذلك تم العملية ضبط (6) مواسير حديد رشاشات محوري، و خرطوش ستلين يستخدم لتقطيع الحديد، و لوح طاقة شمسية، وكولر ثلاجة، ونبهت الشرطة إلى أنه وعقب ذلك تم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهته تحت المادة( 100/68 ) إجراءات جنائية، كما تم تفتيش منزل المدعو (ع، ع، ع) يقيم حي خليوة وضبط بحوزته ( 2 ) شاشة دانسات 42 بوصة وسامسونج 32 بوصة، و ٣ (كاكي) وديباجة اسم، ودراجتين نارتين بدون لوحات، وأبانت الشرطة بانه وبع ذلك تم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة 68/100.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة