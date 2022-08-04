وحدة الإنذار المبكّر بالسودان: أمطار متوقّعة في 3 ولايات





أهم معالم الطقس تعمّق منخفض السودان الحراري.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان هطول أمطار غزيرة في النيل الأزرق، وسط دارفور، غرب دارفور.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد في تعميمٍ صحفي، الخميس، إنّ ولايات البحر الأحمر، نهر النيل، كسلا، الخرطوم، الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، كردفان الكبرى، شمال دارفور، شرق دارفور، جنوب دارفور، يتوقّع أنّ تشهد أمطارًا متوسطة.

وأشارت إلى أنّ الفاصل المداري سيمرّ شمال كسلا، مرورًا بأبي حمد، جنوب دنقلا، وشمال الأبيض والفاشر والجنينة.

وتوقّعت أنّ درجات الحرارة ستوالي الانخفاض بشقيها العظمى والصغرى في معظم أنحاء البلاد.

باج نيوز