شريف منير : تكريمى فى ظفار المسرحى مصدر سعادة

أعرب النجم شريف منير عن سعادته بتكريمه ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح، الذي يرأسه الأستاذ عمار بن عوبد غواص، مؤكدًا أن وجوده في سلطنة عمان ولقاءه بالجمهور العُماني يمثلان تجربة خاصة ومصدرًا كبيراً للسعادة والاعتزاز.

وقال شريف منير إن هذه الزيارة هي الأولى له إلى صلالة، مشيراً إلى أنه لمس منذ وصوله حفاوة كبيرة وترحابًا من الشعب العُماني، الذي وصفه بأنه «شعب محترم ومهذب وكريم»، مؤكدًا أن هذه الصفات لمسها بنفسه خلال تعاملاته مع الجميع منذ وصوله إلى السلطنة.

ووجه شريف منير الشكر إلى إدارة مهرجان ظفار الدولي للمسرح على تكريمه، مؤكدًا أن التكريم يحمل له قيمة خاصة، وأن وجوده بين أشقائه في سلطنة عُمان أسعده كثيرًا، معربًا عن تقديره لهذه الحفاوة التي أحاطت به خلال مشاركته في المهرجان.

وحول آفاق التعاون الثقافي والفني بين مصر وسلطنة عُمان، أعرب شريف منير عن تطلعه إلى مزيد من التبادل الفني والثقافي بين البلدين، قائلاً: «نتمنى أن يكون هناك تبادل ثقافي وفني بين مصر وسلطنة عُمان، من خلال تقديم المسرحيات العُمانية في مصر، والمسرحيات المصرية في عُمان، إلى جانب إنتاج أعمال فنية مشتركة تعزز التواصل بين الشعبين».

وعن زيارته لمحافظة ظفار، أبدى شريف منير إعجابه بالطبيعة التي تتميز بها صلالة، مشيرًا إلى أنه زار عددًا من المناطق الجبلية واستمتع بجمالها، قائلاً: «الطبيعة هنا عظيمة ومميزة جدًا، وأعتقد أنها تنعكس على أهل ظفار، الذين يتميزون بالطيبة والكرم وحسن التعامل».

واكد شريف منير على سعادته بهذه الزيارة، معتبرًا أن مهرجان ظفار الدولي للمسرح يمثل مساحة مهمة للقاء الفنانين والمبدعين من مختلف الدول، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتبادل الثقافي والفني.

اليوم السابع