تفاصيل الحالة الصحية للفنان سامح حسين.. الزيارات ممنوعة

طمأنت وسام حامد، زوجة الفنان سامح حسين، الجمهور على حالته الصحية، وذلك في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، مدونة: في المواقف اللي زي دي مهما هنقول كلام مش هيكون كفاية، شكرا من كل قلبي لكل شخص حاول يتواصل معايا علشان يطمن على سامح وشكرا ألف مرة لكل دعوة صادقة بالشفاء، شكرا لكل مشاعر الحب والاهتمام اللي غمرتونا بيها، والله هونت كتير من الأزمة اللي إحنا فيها ولسه محتاجين دعواتكم الطيبة دى معانا”.

زوجة سامح حسين تكشف تطورات حالته الصحية: يتحسن لكنه لا يزال في الرعاية

وتابعت زوجة سامح حسين، قائلة: “سامح الحمد لله بيتحسن بس لسه في الرعاية وحالته محتاجة متابعة مستمرة، الزيارة مازالت ممنوعة، لكن الحمد لله رب العالمين في تحسن، ربنا يسعد قلوبكم ويكفيكم جميعا وكل حبايبكم شر المرض ويبارك في صحتكم يارب، دعواتكم”.

وقد تعرض الفنان سامح حسين لأزمة صحية مفاجئة، الأمر الذى جعل زوجته تستعين ببعض المقربين له، وتم نقله على الفور لأحد المستشفيات، حيث استدعت حالته خضوعه إلى عدد من الإجراءات الطبية الدقيقة ، حيث أجرى عملية جراحية بسيطة.

وكان الفنان سامح حسين قد أطلق أحدث أعماله المسرحية بعنوان “بوكس العيلة”، والتي تقرر عرضها على خشبة مسرح “جراند طيبة”، التابع لنقابة المهن التمثيلية في مدينة نصر خلال الشهرين الماضيين.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي اجتماعي عائلي يناسب كافة أفراد الأسرة وجميع أعمار الأطفال، وتسلط القصة الضوء على أهمية الترابط الأسري وقيمة العائلة، وضرورة أن يكون الأفراد سنداً لبعضهم البعض في أوقات الشدة قبل الرخاء، مع التأكيد على أهمية التواصل واللقاءات الحقيقية بعيدا عن شاشات الهواتف ورسائل مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات الافتراضية.

اليوم السابع