كاظم الساهر عن العاصمة الجديدة: شىء مذهل تحقق خلال سنوات قليلة

أعرب النجم العراقي كاظم الساهر عن إعجابه بما شهدته مصر خلال الفترة الأخيرة من تطور عمراني وإنشائي، مشيدًا بما شاهده خلال زيارته للعاصمة الجديدة.

وقال كاظم الساهر، في لقائه مع علي الكشوطي رئيس قسم الفن، على تليفزيون اليوم السابع: “لما رحنا شفنا العاصمة الجديدة، ولما شفنا التطور اللي صار، والبنية التحتية والطرق، يعني شيء مذهل بصراحة”.

تفاصيل ألبوم كاظم الساهر بلا عنوان

يذكر أن القيصر كاظم الساهر طرح أغانى ألبومه الجديد «بلا عنوان»، مؤخرا على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، والذى تعاون خلاله مع مجموعة من أبرز الشعراء والموزعين المميزين، حيث تكون ألبومه من 12 أغنية متنوعة.

جاءت الأغنية الأولى للقيصر كاظم الساهر بعنوان “عشر دوخات” وهي من كلمات كريم العراقى، ألحان كاظم الساهر، توزيع محب الراوى، والأغنية الثانية بعنوان “راحت عليك” كلمات كاظم الساهر، توزيع ميشال فاضل، والأغنية الثالثة بعنوان “جمالك” كلمات سعد المسلم، ألحان كاظم الساهر، توزيع عثمان عبود.

وجاءت الأغنية الرابعة بعنوان “وشم” من كلمات أسعد الغريري، ألحان كاظم الساهر، توزيع شاكر حسن، والأغنية الخامسة بعنوان “هي قوة” من كلمات وألحان كاظم الساهر، توزيع عثمان عبود، والأغنية السادسة من بعنوان “سجلتك غياب” من كلمات وألحان كاظم الساهر، وتوزيع عثمان عبود، والأغنية السابعة بعنوان “كله كذب” من كلمات وألحان كاظم الساهر، توزيع محب الراوى، والأغنية الثامنة بعنوان “الحلوين” من كلمات بشير العبودى، ألحان كاظم الساهر، توزيع محب الراوى.

أما الأغنية التاسعة جاءت بعنوان “ولا أشكى لك” من كلمات وألحان كاظم الساهر، توزيع محب الراوى، والأغنية العاشرة بعنوان “للأبد” من كلمات وألحان كاظم الساهر، وتوزيع ميشال فاضل، والأغنية الحادية عشرة بعنوان “تدخنين”، من كلمات لميعة عباس عمارة، توزيع ميشال فاضل، والأغنية الثانية عشرة بعنوان “هلو حياتى” وهي من كلمات وألحان كاظم الساهر، وتوزيع فاضل فالح.

اليوم السابع