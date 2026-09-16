المطربة مروة ناجي تجهز لميني ألبوم جديد من 5 أغنيات

تستعد المطربة مروة ناجي لطرح ميني ألبوم جديد خلال الفترة المقبلة، يضم 5 أغاني متنوعة، وذلك بعد فترة من التحضيرات، وكشفت مروة ناجى عن البوستر الرسمي للميني ألبوم، وظهرت فيه بإطلالة أنيقة ببدلة بيضاء، وتصدر البوستر قائمة الأغاني وكلمة Soon، وجاءت تفاصيل الميني ألبوم كالتالي

مروة ناجي

ويضم الالبوم هذه الاغاني، ” حبني علي كيفك” أحمد المالكي ألحان محمدي ،”متفقين” خالد تاج الدين ألحان محمد النادي، “لما اشتكي “محمود عبد الله ألحان محمد النادي، ” اتنين اتنين “شفيق كرام ألحان كريم نباري، “ماريونت” سلمى رشيد ألحان صبري، ومن المنتظر أن تطرح مروة ناجي أغاني الميني ألبوم تباعاً خلال الأيام القادمة على جميع المنصات الموسيقية.

اليوم السابع