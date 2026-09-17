أعمال جمعت دنيا سمير غانم بوالديها بعد حديثها عن افتقادهما

ارتبطت الفنانة دنيا سمير غانم بعلاقة خاصة مع عائلتها، انعكست بشكل واضح على مشوارها الفني، إذ حرصت منذ بداية بطولاتها على وجود والديها الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز معها في عدد من أعمالها، سواء من خلال أدوار رئيسية أو ظهور كضيوف شرف، لتتحول تلك المشاركات مع مرور الوقت إلى ذكريات فنية وإنسانية خاصة.

افتقاد تواجد والديها في أعمالها

وتحدثت دنيا سمير غانم عن هذا الجانب من افتقاد تواجد والديها معها فى أعمالها خلال تصريحات تليفزيونية، كاشفة عن شعورها بوجع غيابهما أثناء تصوير فيلم روكي الغلابة، خاصة خلال تصوير أحد مشاهدها مع شقيقتها إيمي سمير غانم، والتي كانت تزورها في أحد أعمالها للمرة الأولى بعد رحيل والديهما.

وقالت دنيا سمير غانم: “دي كانت أول مرة بعد وفاة والدي ووالدتي، إحنا كنا متعودين إن أي عمل بنعمله، بابا أو ماما بييجوا لنا ضيوف. وأنا بشتغل مع إيمي في الفيلم، فجأة عيطت بشكل مش طبيعي، لأني لما شوفتها افتكرت نفس إحساسي لما ماما وبابا كانوا بييجوا لي.

سمير غانم ودلال عبد العزيز في بدايات بطولات دنيا

كان مسلسل لهفة من أبرز المحطات التي جمعت دنيا بوالديها، حيث كان العمل أول بطولة مطلقة لها في الدراما التلفزيونية، وشاركها والدها سمير غانم البطولة مجسدًا شخصية والدها ضمن الأحداث، بينما ظهرت والدتها دلال عبد العزيز كضيفة شرف.

وتكرر اللقاء العائلي في مسلسل نيللي وشريهان، الذي جمع دنيا بشقيقتها إيمي سمير غانم، وشهد ظهور سمير غانم ودلال عبد العزيز كضيفي شرف، لتجتمع العائلة مجددًا أمام الكاميرا.

لقاءات عائلية متكررة في أعمال دنيا

واصلت دنيا سمير غانم الحفاظ على هذا الحضور العائلي في أعمالها التالية، حيث ظهر والداها أيضًا في مسلسل «في ال لا لا لاند»، كما تكرر ظهورهما في مسلسل بدل الحدوتة 3، ليصبح وجودهما في أعمالها جزءًا لافتًا من مشوارها الفني.

وكان فيلم تسليم أهالي آخر عمل جمع دنيا بوالديها، إذ شاركت دلال عبد العزيز في بطولة الفيلم، بينما ظهر سمير غانم كضيف شرف، ليحمل العمل قيمة خاصة في مشوار دنيا، خاصة أنه شهد آخر ظهور لوالديها معها قبل رحيلهما.

دنيا تواصل حضور العائلة في أعمالها

بعد وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز، لم تتوقف دنيا عن إبقاء عائلتها قريبة منها في أعمالها، حيث ظهرت ابنتها كايلا رامي رضوان معها في مسلسل جت سليمة، ثم شاركتها أيضًا في فيلم روكي الغلابة، إلى جانب ظهور شقيقتها إيمي سمير غانم كضيفة شرف.

اليوم السابع