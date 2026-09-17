طارق لطفي ينتعش فنيا.. «الساعة 12» سينمائيًا و«بعد نص الليل» رمضان 2027

يعيش الفنان طارق لطفي خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني الملحوظ، حيث يجمع بين السينما والدراما من خلال عملين جديدين، يواصل التحضير لهما بالتزامن استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وبدأ طارق لطفي تصوير فيلم «الساعة 12»، الذي ينتمي إلى أجواء الرعب والتشويق، ويجسد خلال أحداثه شخصية طبيب نفسي يدخل في سلسلة من الأحداث المعقدة والمفاجآت.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين، من بينهم رنا رئيس وهيثم زيدان، والعمل من تأليف هيثم زيدان وإخراج محمد بكير.

وعلى الجانب الدرامي، يستعد طارق لطفي لخوض منافسات رمضان 2027 من خلال مسلسل “بعد نص الليل”، الذي يجمعه بالفنانة غادة عادل في أول تعاون بينهما في بطولة مشتركة بهذا الشكل.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ومن المقرر بدء تصويره خلال نوفمبر المقبل، بينما تجسد غادة عادل شخصية زوجة طارق لطفي ضمن أحداث العمل، التي تشهد تطورات ومفاجآت متتالية.

ويأتي هذا النشاط ليؤكد حرص طارق لطفي على التنوع بين السينما والدراما، خاصة مع اختياره أعمالًا تعتمد على التشويق والإثارة وتمنحه مساحات مختلفة لتقديم شخصيات جديدة، ليواصل بذلك حضوره القوي على الساحة الفنية خلال الفترة المقبلة.

اليوم السابع