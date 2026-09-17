يارا السكرى فى حديثها عن العوضى: أغلب الثنائيات كان بينهم حاجة حقيقية من الحب

أثارت الفنانة يارا السكرى الجدل، بتصريح لها، أثناء إحدى الجلسات خلال قمة الإعلام العربي في دبي بإدارة الإعلامي نيشان، عندما صرحت قائلة: “أغلبية الثنائيات الناجحة كان بينهم حاجة حقيقية من الحب”، وهو ما تفاعل معه الجمهور بالتصفيق الحاد، ليعلق “نيشان” على تصريحها المثير للجدل بـ” تعالوا نحتفل بالحب ونقول مبروك”، ليبارك بعدها للعوضى ويارا، في مشهد يعيد الحديث عن علاقة يارا بالفنان أحمد العوضى.

وشكل النجم أحمد العوضي مع الفنانة يارا السكرى، ثنائية فنية قوية، لاسيما بعد تعاونهما الأخير في مسلسل على كلاى، ضمن مسلسلات رمضان 2026.

أبطال مسلسل على كلاى

مسلسل على كلاى بطولة أحمد العوضي، درة، يارا السكرى، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، ريم سامى، وصفوة، محمود البزاوى، سارة بركة، رحمة محسن، طارق الدسوقى، وبسام رجب، فى عمل درامى اجتماعى تشويقى من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجي

اليوم السابع