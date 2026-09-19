مايا حداد توضح تجهيزات الاستايليست قبل البدء فى العمل الدرامى ببودكاست الشغلانة

أوضحت الاستايليست مايا حداد، تجهيزاتها المختلفة قبل البدء في العمل الدرامي او السينمائي، حيث كشفت تفاصيل تحضيراتها الأولية والتعامل مع الازمات التي تطرأ بشكل مباشر على عملية التصوير، اثناء تواجدها في بودكاست الشغلانة الذي يقدمه الناقد الفني آسر أحمد ويعرض عبر منصات اليوم السابع المختلفة.

وقالت مايا حداد، رداً على سؤال هل الاستايليست مضطر يدخل التصوير بمخزون كبير من الملابس؟ :”احنا بندخل بكمية ملابس وحاجات كتير جدا، لان نمط التصوير بقي سريع جدا، وفي شخصيات ثانوية بتظهر وقت التصوير، فلابد من تجهيز كمية مختلفة من الملابس تتناسب مع تلك الشخصيات، والمفترض ان المنتج مش هيشتري لبس جديد وهكذا، وانت منعاً للمواقف زي دي تشتري الكميات دي وتكون جاهزة معاك”.

وأضافت مايا حداد في حديثها :”وفي شركات بتكون عندها كميات مختلفة من الملابس دي، دائماً بنحاول نغطي كل حاجة علشان التصوير ميقفش، على الأقل نبقي قادرين نمشي التصوير”.

من هي مايا حداد

مايا حداد، هي استايليست لبنانية، بدأت العمل في مجال البرامج عام 2004 ببرنامج افتح قلبك مع الإعلامي جورج قرداحي، وبرنامج الأغنية من تكون، وعملت مع الكثير من الفنانين مثل نجوي كرم وهيفاء وهبي ووائل كفوري وكاظم الساهر وجورج وسوف وراغب علامة، وانتقلت إلى مصر للعمل على فيلم الوعد، ومن ثم مسلسل كلام نسوان، ومسلسل أهل كايرو، وفيلم 365 يوم، وبدل الحدوتة تلاتة.

الموسم الثاني من بودكاست الشغلانة

ويعود الموسم الثاني من بودكاست الشغلانة للزميل آسر أحمد، بتفاصيل وضيوف من قطاعات جديدة داخل المشاريع السينمائية والدرامية والمسرحية والموسيقية، حيث يضم الموسم الجديد ضيوفاً من التوزيع الموسيقي والتلحين والإنتاج الفني الدرامي والسينمائي والإخراج المسرحي والـstunt والكثير من القطاعات المختلفة.

اليوم السابع