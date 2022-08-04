عروس تطلب الطلاق بعد حفل الزفاف





أقامت زوجة مصرية دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها حدوث خلافات بينها وزوجها وعائلته أثناء حفل الزفاف، وذلك بعد تعرضها للتنمر على يد حماتها وتعمدها إهانتها أمام الضيوف.

وقالت الزوجة في دعواها : “انتهى حفل الزفاف بكارثة بعد أن قام شقيق زوجي وشقيقي بالشجار وتحرير بلاغات متبادلة، وبعد أيام عقدنا جلسة صلح ولكن عائلة زوجي اشترطت تقديمي اعتذارا لعائلته على موقع التواصل الاجتماعي وعندما اعترضت تعرض لحملة تشهير مما دفعني لطلب الطلاق”.

وتابعت الزوجة: “تركني معلقة طوال 7 أشهر، مما دفعني لتقديم دعوى لطلب الطلاق، بعد أن حررت بلاغات ضده بسبب التهم الكيدية، وحرماني من حقوقي الشرعية، والاستيلاء على متعلقاتي الشخصية ومنقولاتي، بعد أن تحملت تنمر عائلته خلال الشهور الماضية، وملاحقتهم لي بالسب والقذف وتوجيهم الإساءة لي لأتفه الأسباب وافتعالهم المشاكل”.

وأضافت الزوجة وفقا لصحيفة اليوم السابع “لم أستمر بالزواج منه بعد أن رأيت حقيقته بعد أن نشبت الخلافات بيننا، واخترت الهروب من جحيم الحياة برفقته، خوفا على حياتي، بسبب تحريض عائلته على معاملتي بعنف ليتحكموا في كل تفاصيل حياتنا الزوجية، لأعيش خلال الشهور الماضية حياة صعبه مليئة بالعنف

البيان