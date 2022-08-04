“عيد ميلاد سعيد يا عزيزي”.. ميشيل تغازل أوباما على تويتر





بصورة في شبابه يرتدي قميصا وبنطلون، احتفت سيدة أمريكا الأولى سابقا بعيد ميلاد زوجها الرئيس الأسبق باراك أوباما عبر تويتر.

وبتغريدة محاطة بـ”إيموجي مبتسم وقلوب”، سطرت ميشيل كلمات من القلب لزوجها في عيد ميلاده الـ61 قبل أن تنشرها على حسابها الرسمي بتويتر.

وكتبت ميشيل أوباما: “عيد ميلاد سعيد يا عزيزي.. تستمر الحياة معك في التحسن كل عام.. أنت دائمًا تجعلني أشعر بالفخر.. أحبك”.

وباراك أوباما مولود في الرابع من أغسطس/ آب عام 1961، وهو الرئيس الـ44 للولايات المتحدة، وظل لدورتين متتاليتين من 20 يناير/كانون الثاني 2009 وحتى 20 يناير/كانون الثاني 2017.

وأوباما أول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض؛ حيث حقق انتصاراً ساحقاً على خصمه جون ماكين وذلك بفوزه في بعض معاقل الجمهوريين مثل أوهايو وفيرجينيا في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2008.

حصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2009 نظير جهوده في تقوية الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب، وذلك قبل إكماله سنة في السلطة.

في يونيو/حزيران عام 1989، التقى بميشيل روبنسون وذلك عندما كان يعمل كمتدرب في الصيف في شركة سيدلي أوستين للمحاماة بشيكاغو، وهي كانت تعمل كمرشدة له لمدة ثلاثة أشهر وكان يصحبها معه في اللقاءات الاجتماعية.

ومن المفارقات أن ميشيل رفضت طلبات أوباما الأولية باللقاء معه على المستوى الشخصي في ذلك الوقت، وقد بدأوا في التعارف أكثر ذلك الصيف، وتمت الخطبة في عام 1991.

وتزوج أوباما وميشيل يوم 3 أكتوبر/تشرين الأول 1992 وأنجبا ابنتان، الأولى هي ماليا آن التي ولدت في 4 يوليو/ تموز 1998، والثانية ناتاشا الملقبة بساشا والتي ولدت في 10 يونيو/حزيران 2001.

العربيه نت