شاهد بالفيديو: داعية يكشف مكان ظهور المسيح الدجال بالسودان وحالة من الدهشة تصيب رواد التواصل





أصيب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحالة من الصدمة عقب تداول بعضهم مقطع فيديو تحدث فيه داعية إسلامي عن أول مكان يخرج فيه المسيح الدجال.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) ذكر الداعية إن المسيح الدجال سوف يظهر اول مرة بالسودان في منطقة مقرن النيلين الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل يصابون بحالة من الدهشة وفقا لما ذكره الداعية حيث علق أحدهم ردا على ماقيل” السودان بلد العجائب واي حاجة بتبدأ بيهو”.

الخرطوم:(كوش نيوز)