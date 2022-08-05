بالصور والفيديو .. شيخ الزين يتلو القرآن في ضيافة طبيبة سودانية في دبي





حرصت طبيبة الأسنان السودانية المشهورة بدبي د. نجوان محمد الخضر على سماع آيات بينات من القرآن الكريم بتلاوة صاحب الصوت العذب الشيخ الزين محمد أحمد، وذلك خلال استضافته بمقر عملها.



وشاركت دكتورة نجوان فيديو التلاوة المميزة وصور زيارة شيخ الزين عبر صفحاتها في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث وجدت اهتماماً وتفاعلاً كبيراً لدى رواد هذه الشبكات داخل وخارج السودان.



وقالت د. نجوان لـ “كوش نيوز” بإنها كانت سعيدة جداً بلقاء شيخ الزين وزيارته للعيادة، وبأنه لم يبخل عليهم بتلاوة بعض الآيات من الذكر الحكيم، من بينها آية الكرسي وآيات الحسد، كما أشادت بأدبه الجم وأخلاقه الرفيعة.

وكتبت طبيبة الأسنان د. نجوان المعروفة وسط الجالية السودانية في الإمارات على صفحتها قائلة: ” تأخذنا الحياة بين محطاتها .. نلتقي بأناس كنا نتمنى أن نلتقيهم وقد كان بفضل الله .. زيارة من أفضل قراء السودان علي مر التاريخ .. الشيخ العلامة الزين محمد أحمد”.

دبي “كوش نيوز”