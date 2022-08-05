الشرطة تشرع في التحقيق حول ملابسات مقتل شاب السوق العربي





شرعت شرطة الخرطوم شمال في التحقيق في حادثة مقتل شاب على يد آخر مسدداً له (6) طعنات وذلك اثر خلاف بينهما وسط السوق العربي.

وكشفت مصادر (الصيحة)، بأنه أبلغ المبلغ قسم شرطة الخرطوم شمال أفادها بأن شاباً سدَّد (6) طعنات لآخر وسط السوق العربي وأراده قتيلاً في الحال وذلك إثر نقاش حاد جرى بينهما، وأشارت المصادر إلى أنه وفور إبلاغ الشرطة بالواقعة حركت قوة برفقة شرطة مسرح الحادث لموقع الحادثة وقامت بتحريزه والقبض على المتهم وبحوزته أداة الجريمة السكين، وأبانت الشرطة بأنه وبإخضاعه للتحريات الميدانية أفاد بأنه سدد بالفعل الطعنات للمجني عليه إثر شجار بينهما، حينها أفادت المصادر بأنه وفور ذلك تم إرسال المجني عليه للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة ومن ثم حركت إجراءات بلاغ في مواجهة المتهم تحت مخالفة طائلة نص المادة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م، ونبَّهت الشرطة إلى أنها مازالت توالي تحرياتها حول ملابسات الواقعة حتى وصول نتيجة تقرير التشريح الطبي لجثمان المجني عليه توطئة لإحالة المتهم للفصل القضائي عقب توجيه اتهام له بالحادثة.

الصيحة