ضبط متهم بحوزته سلاح غير مرخص





أعلنت الشرطة، ضبط متهم وبحوزته سلاح غير مرخص وخطاب مزور لحيازته بأمبدة.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة اليوم، بأنه وفي إطار جهود شعبة عمليات كرري الفيدرالية في القضاء على الجريمة وتجفيف منابعها، وضمن الجهود المنعية والكشفية، نفذت الشعبة حملات أمنية مكثفة واسعة النطاق استهدفت بؤر الجريمة ومعتادي الإجرام والعصابات المتفلتة، أسفرت عن ضبط المتهم (ع، أ، م) وبحوزته سلاح غير مقنن وخطاب مزور.

وأشارت الشرطة إلى أنه وعقب ذلك تم اتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة (26) التي تتعلّق بحيازة السلاح دون ترخيص من جهات الاختصاص وذلك من قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات، فضلاً عن تدوين بلاغ بمخالفة نص المادة (93) المتعلِّقة بانتحال صفة الموظف العام من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وذلك بقسم شرطة غرب الحارات.

وفي السياق، ضبطت الشرطة المتهم (م، ع) لصالح البلاغ رقم (2470) تحت المادة (174) بقسم شرطة غرب الحارات المتعلِّق بالسرقة، فضلاً عن ضبط (3) متهمين في بلاغ تحت المادة (175) المتعلِّق بالنهب بالرقم (3180) بقسم أمبدة شمال، بجانب تسديد الشرطة البلاغ بالرقم (3081) تحت المادة (174) السرقة بقسم شرطة غرب الحارات بعد أن تم ضبط معتاد الإجرام الخطير (ر، ك، ك) ولديه سوابق إجرامية كثيرة، وفي لحظة توقيفه تهجّم على أحد الأفراد إلا ان القوة تمكّنت من السيطرة عليه ووضعه في البلاغ توطئة لتقديمه إلى المحاكمة.

صحيفة الصيحة