أمطار وسيول تجرف عدداً من المنازل بالضعين





هطلت أمطار غزيرة على مدينة الضعين حاضرة شرق دارفور استمرت لثلاث ساعات متواصلة، وأدت لجريان السيول ما تسبّب في خسائر لعدد من المواطنين تمثلت في انهيار بنيات مختلفة بأحياء حي العرب والقبة جنوب وغيرها.

وطالب عدد من المواطنين، السلطات الرسمية بفتح مجاري المياه بشكل صحيح، وقال المواطن بحي العرب عبود محمد سالم، إن عدم فتح مصارف مياه الخريف أسهم في غرق عدد من المنازل بينها منزله ومنزل العمدة عليوة وشيح حامد بركة والشيخ جابورة وعدد من من المنازل، ودعا مسؤولي الشؤون الهندسية إلى فتح المسارات الرئيسية لتصريف المياه- التي تمثل مجارٍ رئيسية لتصريف المياه “مجرى موقف نيالا والثاني المجري الذي يقع شرق منزل شيح الحي لينتهي إلى الموقع الرئيسي بحي المطار الدونكي البيطري”، وقال إن خسائر كبيرة تكبدها المواطنون تقدر بملايين الجنيهات.

صحيفة الصيحة