أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022م
صحيفة السوداني:
– الخارجية تُبلِّغ السفير التشادي احتجاج السودان وإدانته للحادث الذي جرى في غرب دارفور
– تِرِك لـ(السُّوداني): ضعف الترتيب وراء منع قيادات الشرق من الدخول لإريتريا
– جامعة الخرطوم تتصدر نظيراتها السودانية بحسب تصنيف (ويبومتركس) العالمي
– السكة الحديد تعلن وصول (21) وابوراً لبورتسودان
– المجلس الأعلى للإدارة الأهلية يبارك اتفاق إيقاف العدائيات بالنيل الأزرق
– الشيخ الطيب الجد: نعمل بكل تجرد لجمع الشمل وإخراج البلاد من الأزمة الأمنية والمعيشة
– الهلال يتعاقد مع حارس مرمى منتخب ساحل العاج
صحيفة أخبار اليوم:
– بعد مقتل 18 من السودانيين بالحدودة .. الحكومة تستدعي السقير التشادي
– الخليفة الطيب الجد يدعو “الحلو” و “عبد الوا- حد نور” للانضمام إلى نداء أهل السودان
– اضراب 4 ألف عامل بشركة السكر السودانية بعد وصول مفاوضاتهم مع وزير المالية لطريق مسدود
– عاصم البلال الطيب: والجد مع الخليفة الشيخ الطيب الجد
صحيفة الوطن:
– إشتباكات على الحدود .. والخارجية تستدعي سفير تشاد
– مركزي الحرية والتغيير :لاوجود لتسوية
– الطيب الجد يدعو الحلو وعبد الواحد للإنضمام لمبادرته
– أردول يقر بمشروعية مطالب أهالي العبيدية
صحيفة النيل الدولية:
– الخرطوم تستدعي السفير التشادي للاحتجاج على هجمات المليشيات العابرة
– مديرة مركز الأورام بود مدني تستقيل بسبب تردي الأوضاع بمستشفى الأورام
– السودان يرحب بتمديد الفترة الانتقالية بجنوب السودان لـ 24 شهراً
– إعادة 8 بحارة مصريين غرقت سفينتهم في السودان
الخرطوم: (كوش نيوز)