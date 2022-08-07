



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 7 أغسطس 2022م

صحيفة السوداني:

– الخارجية تُبلِّغ السفير التشادي احتجاج السودان وإدانته للحادث الذي جرى في غرب دارفور

– تِرِك لـ(السُّوداني): ضعف الترتيب وراء منع قيادات الشرق من الدخول لإريتريا

– جامعة الخرطوم تتصدر نظيراتها السودانية بحسب تصنيف (ويبومتركس) العالمي

– السكة الحديد تعلن وصول (21) وابوراً لبورتسودان

– المجلس الأعلى للإدارة الأهلية يبارك اتفاق إيقاف العدائيات بالنيل الأزرق

– الشيخ الطيب الجد: نعمل بكل تجرد لجمع الشمل وإخراج البلاد من الأزمة الأمنية والمعيشة

– الهلال يتعاقد مع حارس مرمى منتخب ساحل العاج

صحيفة أخبار اليوم:

– بعد مقتل 18 من السودانيين بالحدودة .. الحكومة تستدعي السقير التشادي

– الخليفة الطيب الجد يدعو “الحلو” و “عبد الوا- حد نور” للانضمام إلى نداء أهل السودان

– اضراب 4 ألف عامل بشركة السكر السودانية بعد وصول مفاوضاتهم مع وزير المالية لطريق مسدود

– عاصم البلال الطيب: والجد مع الخليفة الشيخ الطيب الجد

صحيفة الوطن:

– إشتباكات على الحدود .. والخارجية تستدعي سفير تشاد

– مركزي الحرية والتغيير :لاوجود لتسوية

– الطيب الجد يدعو الحلو وعبد الواحد للإنضمام لمبادرته

– أردول يقر بمشروعية مطالب أهالي العبيدية

صحيفة النيل الدولية:

– الخرطوم تستدعي السفير التشادي للاحتجاج على هجمات المليشيات العابرة

– مديرة مركز الأورام بود مدني تستقيل بسبب تردي الأوضاع بمستشفى الأورام

– السودان يرحب بتمديد الفترة الانتقالية بجنوب السودان لـ 24 شهراً

– إعادة 8 بحارة مصريين غرقت سفينتهم في السودان

الخرطوم: (كوش نيوز)