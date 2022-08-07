بالصور.. ظهور “شبيه البشير” بملابس غريبة في قاعة الصداقة يشعل الجدل على منصات التواصل





أشعل ظهور “شبيه البشير” بملابس غريبة في قاعة الصداقة، اليوم السبت ضمن حضور مبادرة نداء أهل السودان، الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وظهر الشيخ عادل الشيخ البشير الذي يتبع للطريقة القادرية العركية في مبادرة نداء أهل السودان مع الطرق الصوفية بزي غريب أثار ردود فغل واسعة في أوساط مستخدمي منصات التفاعل الشبكي.

وكان الشيخ عادل البشير، الذي أرجعوا شبهه إلى الرئيس السابق عمر البشير، قد ظهر بملابس مطرّزة وعمامة ملونة أعادت إلى الأذهان أبطال مسلسلات الفتوحات الإسلامية.

الخرطوم: (كوش نيوز)