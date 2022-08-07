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بالصور.. ظهور “شبيه البشير” بملابس غريبة في قاعة الصداقة يشعل الجدل على منصات التواصل

2022/08/07
عادل البشير

أشعل ظهور “شبيه البشير” بملابس غريبة في قاعة الصداقة، اليوم السبت ضمن حضور مبادرة نداء أهل السودان، الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وفق ما نقلت كوش نيوز.

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وظهر الشيخ عادل الشيخ البشير الذي يتبع للطريقة القادرية العركية في مبادرة نداء أهل السودان مع الطرق الصوفية بزي غريب أثار ردود فغل واسعة في أوساط مستخدمي منصات التفاعل الشبكي.

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وكان الشيخ عادل البشير، الذي أرجعوا شبهه إلى الرئيس السابق عمر البشير، قد ظهر بملابس مطرّزة وعمامة ملونة أعادت إلى الأذهان أبطال مسلسلات الفتوحات الإسلامية.
الخرطوم: (كوش نيوز)

2022/08/07