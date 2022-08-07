خبر سار للراغبين بالسفر لأوروبا





أعلنت المفوضية الأوروبية إطلاق نظام “إتياس” (ETIAS) للإعفاء من التأشيرة، والذي يعني أن جميع حاملي جوازات السفر من خارج الاتحاد الأوروبي يحتاجون إلى إذنٍ مُسبق قبل الرحلات لدخول الكتلة الأوروبية.

وسيبدأ تطبيق الترخيص بحلول نوفمبر من عام 2023، بحسب مذكّرة جديدة صادرة عن المفوضية الأوروبية. حسب cnn.

و”إتياس” ليس عبارة عن تأشيرة، بل هو مُخطط للإعفاء من التأشيرة، تمامًا مثل برنامج ESTA في الولايات المتحدة، والذي أُطلق في عام 2008.

ولا يحل الترخيص محل التأشيرات، وسيكون قابلاً للتطبيق فقط على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي من البلدان التي لا تحتاج بالفعل حاليًا إلى تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويُعد الترخيص أسرع من معالجة تأشيرة، ويتم إجراؤها عبر الإنترنت، وهو لا يتطلّب أي معلومات بيومترية.

وستكون عملية التقدم للترخيص عبر “نظام لتكنولوجيا المعلومات آلي إلى حدٍ كبير”، مع منح الموافقة “في غضون دقائق” لحوالي 95% من المتقدّمين، وفقًا لمذكّرة جديدة صادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وقد يصل الحد الأقصى للوقت اللازم للموافقة على الطلب إلى شهر في “حالات استثنائية للغاية.

صحيفة المرصد