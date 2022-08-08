



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 8 أغسطس 2022م

صحيفةالصيحة:

حميدتي: سنضبط حدودنا بشكلٍ كاملٍ و”تاني هملة مافي”

“القاش” يجتاح مدينة”أروما” والأرصاد تتوقّع أمطارًا غزير

الغرف الصناعية تهدّد بإيقاف الإنتاج والبيع

مقترح لزيادة رسوم العبور في الطرق القومية بنسبة”600%”

التغيير: مبادرة الجدّ”ستفشل”..فولكر يدعو الأطراف لإظهار المزيد من الالتزام

صحيفةالحراك السياسي:

خبراء سياسيون: حميدتي يريد أنّ يقفز من مركب البرهان

فولكر يدعو الأطراف السودانية لإظهار المزيد من الالتزام والإرادة السياسية

تحذيرات من فجوة غذائية تهدّد حياة ملايين النازحين بدارفور

أطباء السودان تكشف تفاصيل جديدة بشأن مجزرة غرب دارفور

أبو راس: ما ورد على لسان محمد الفكي لا اتّفاق حوله

صحيفةاليوم التالي:

حماية المستهلك..قرار النائب العام بحفظ قضية زبيدة تصالح مع الفساد

فولكر: بالوضع الحالي لا أستطيع مساعدة السودان

عاملون بشركة السكر يهدّدون بالعصيان وإغلاق المقرّ

طفل يخرج من عملية بمستشفى سوبا فاقدًا للحركة والسمع والبصر

إعلان جدول الامتحان البديل لشهادة الأساس بالخرطوم

صحيفة الانتباهة:

انفجار وحريق بمطاحن”ويتا” للغلال

“مجموعة الحلو”: دعوة الانضمام لمبادرة”الجد” لا تحتاج إلى عناء الردّ

فجوة غذائية بمعسكرات دارفور

تراجع الإنتاج بشركة السكر لـ10%”

الأمم المتحدة: الوقت ليس في صالح السودان

صحيفةأخبار اليوم الإلكترونية:

فولكر للسودانيين محذرا: “الوقت ليس في صالحكم”

تظاهرات بالخرطوم والمعارضة تعد دستوراً جديداً

مبعوث أممي: الأزمة السياسية في السودان تمنعه من

الاستفادة من التمويل والمساعدات الدولية

عاصم البلال الطيب: من وحى عيد الجيش .. الأصعب الإتفاق على السودنة أم الإنتقالية

صحيفة الوطن:

الغرفة الصناعية تعلن عن إضراب بسبب الدولار الجمركي

“الوطن” تنشر تفاصيل الإعلان الدستوري لمركزي الحرية والتغيير

فولكر :الوقت ليس في صالح السودانيين

الطيب الجد يدعو السفراء للمشاركة في المائدة المستديرة

صحيفة السوداني الإلكترونية:

انفجارٌ وحريقٌ بمطاحن (ويتا) للغلال

أردول يصف العبيدية بـ”سنغافورة السودان” ويتعهد بالاستجابة للمطالب

فولكر بيرثيس يكتب: السودان واحتمالات رؤية الضوء في نهاية النفق

ود مدني تستقبل الفنانة منى مجدي بمحنة ومحبة وإلفة

نادي المريخ يتوصل إلى اتفاق مع الكابتن فاروق جبرة لتولي مهمة المدرب العام في الفريق خلال الفترة المقبلة

المريخ يُوضِّح تفاصيل عقد عماد الصيني ويُطالب بعقوبات رادعة على الهلال واللاعب

صحيفة النيل الدولية:

حميدتي ينتقد رواية الجيش التشادي حول مقتل سودانيين في الحدود

مقترح بزيادة تعرفة العبور بالطرق القومية بنسبة (600%)

ترتيبات لنقل وفد شرق السودان لاسمرا جواً وقيادات أهلية تقاطع

الشرطة تكشف غموض مقتل اجنبي وتضبط المتهم وأداة الجريمة

النيلين