الاستئناف تسحب ملف قضية بكري حسن صالح وقادة شرطة سابقين





سَحبت محكمة الاستئناف الخرطوم، ملف مُحاكمة النائب الأسبق للرئيس المعزول الفريق أول ركن بكري حسن صالح، واثنين من قيادات الشرطة السابقين في قضية تهريب النزيل فهد.

ويُواجه (بكري) ومدير عام قوات الشرطة الأسبق الفريق أول هاشم الحسين، ومدير عام السجون الأسبق الفريق شرطة أبو عبيدة سليمان، الاتّهام على ذمة الدعوى الجنائية المُقيّدة ضدهم بتهريب النزيل فهد عبدالواحد المحكوم بالسجن المُؤبّد في قضية مخدرات.

وتبيّن بأن محكمة الاستئناف سحبت ملف القضية نتيجة طلب الفحص الذي تقدمت به هيئة الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام برئاسة وكيل أعلى النيابة أسامة الحارث ووكيل النيابة أسعد علي، ضد قرار محكمة الموضوع التي قررت في الجلسة السابقة بسماع عضو هيئة الاتهام اسعد علي، على اليمين واستجوابه حول إذا ما كان قام بأي إجراءات تحرٍ في الدعوى الجنائية من عدمه، ومن ثَمّ القرار حول الطلب باستجوابه كمتحرٍ من عدمه بناءً على اقواله.

في وقت سحبت فيه أيضاً محكمة الاستئناف ملف القضية بناءً على طلب الفحص أيضاً الذي تقدّمت به هيئة الاتهام عن الحق العام في الدعوى الجنائية ضد قرار محكمة الموضوع التي قررت آنفاً منع اطلاع هيئة الاتهام على مُحتوى التقرير الطبي بشأن الحالة الصحية للمتهم الثالث بكري حسن صالح، واكتفاء المحكمة فقط بحسب المصادر تلاوتها محتوى التقرير الطبي فقط على طرفي الدعوى والذي ورد فيه بأن المتهم بكري لا يستطيع حضور جلسات المحاكمة نتيجة حالته الصحية.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة