مباحث التموين تتمكن من ضبط شبكة لتكرير زيوت الطعام المستخدمة





تمكنت مباحث التموين محلية بحري ظهر اليوم من ضبط شبكة إجرامية تعمل على معالجة زيوت الطعام المكررة وخلطها بكمية من المياه وتوزيعه بالأسواق ، مستخدمة ديباجة زيوت الانصاري المعروفة في السوق .

وأوضح مدير مباحث التموين بالمحلية أنه تم فتح بلاغين اثنين بقسم الدروشاب بعدد 21 جركانة والقسم الأوسط بحري 24 جركانة معدة للتسويق ، مبيناً أنه تم القبض على أحد أفراد الشبكة وجاري تتبع البقية، موكداً أن الإدارة سوف تبذل قصارى جهدها وتكون عين ساهرة ويد أمينة تعمل من أجل حماية وسلامة المواطن ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها وأينما وجدت.

سونا