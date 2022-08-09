



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق

9 أغسطس 2022م

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

تدشين ورشة الإعلان الدستوري بحضور فولكر وسفراء الامارات و السعودية وبريطانيا و القائم باعمال السفارة الامريكية

إعلان 140 تحالف سياسي و 54 مبادرة الإنضمام لنداء اهل السودان

البرهان يؤكد موقف السودان الثابت والقاطع في إدانة كافة اشكال التطرف والإرهاب والأنشطة الإجرامية

عاصم البلال الطيب: عاجل لوالى الجزيرة .. القانون بين حقوق التباغين والمتبغين

صحيفة الوطن:

البرهان : نتطلع لتوافق وطني وحكومة مدنية كاملة

زيادة كبيرة في أسعار السلع الغذائية وتوقعات بزيادة سعر الخبز

مركزي الحرية والتغيير يكشف مقترحاته لإدارة الإنتقالية

عقار يتبرأ من مشاركة الحركة الشعبية في اجتماعات مركزي الحرية والتغيير

صحيفة الانتباهة:

مفاصلة وشيكة بين عقار وعرمان

رفض أمريكي”مطلق” لتدّخلات أفورقي في الشرق

140 تحالفًا و50 مبادرة تنضم لـ”نداء أهل السودان”

مدير المخابرات: قلّلنا بصورة كبيرة جدًا من خطر الإرهاب

الطيب الجد: عقد المائدة المستديرة في موعده

صحيفة الحراك السياسي:

رئيس حركة العدل والمساواة بإسرائيل يكشف عن اتصالات مع تلّ أبيب

سحب موظفي المواصفات والزراعة من الموانئ بسبب استيلاء شباب البجا على مكاتبهم

قيادي بالحرية والتغيير: فولكر يسعى لشرعنة الانقلاب و”يتغزّل” في البرهان

رئيس القضاء يوجه بتخصيص محاكم لجرائم المخدرات

تجمّع الصيادلة: انقطاع أدوية السرطان

صحيفة الصيحة:

البرهان: الشعب يتطّلع إلى توافق وطني شامل

“التجمع”: الجوع دفع مواطنين لبيع ممتلكاتهم

“الصيادلة”: انقطاع أدوية السرطان

أمطار غزيرة تضرب العاصمة وتحذيرت للعاملين بمناطق الذهب

التغيير: مبادرة”أهل السودان” محاولة من العسكر لإيجاد حاضنة جديدة

صحيفة السودانيٰ الإلكترونية:

البرهان: السودان يتطلّع لتوافق وطني لتشكيل حكومة مدنية كاملة تتولى استكمال المرحلة الانتقالية

الناظر ترك يطالب السفراء المعتمدين بالسودان بدعم مبادرة الشيخ الطيب الجد

وفد أممي يقف على الأوضاع بالنيل الأزرق

لجنة العاملين بشركة السكر: المصانع تحتاج إلى” 270 ” مليون يورو لتدارك الموسم القادم

(السوداني) تورد وقائع مُثيرة بشأن الطفل المُختطف (مزمل العاص) وعلاقة (9 طويلة) بالحادثة وسر الاعتداء…

مالك عقار: حركتنا لم توفد أياً من أعضائها للمشاركة في اجتماعات قوى الحرية التغيير – المجلس المركزي

رداً على “عقار”.. الحركة الشعبية لتحرير السودان: الحركة جزء أصيل من قوى الثورة السودانية…

الأمة القومي يُدين ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

صحيفة النيل الدولية:

السودان يؤكد استعداده للتعاون لمكافحة الأرهاب

تجديد حبس مدير (تاركو) ومحاموه يستأنفون قرار النيابة

ضبط شبكة تسوق زيوت الطعام المستخدمة ببحري

بوادر انقسام في “الشعبية” بعد تبرؤ عقار من التمثيل في (الحرية والتغيير)

هيئة إذاعة و تلفزيون البحر الأحمر:

الوالى المكلف يلتقى بمكتبه الأمين العام المكلف لمجلس شئون الأحزاب السياسية

جمعية أكرارباي تحتفل بتكريم الناجحين بمحلية القنب والأوليب

مدير قطاع الصحة بالإنابة يؤكد أهمية الورشة التنويرية لكوادر الصحية.

النيلين