سيول تجرف طريق التحدي وإنقاذ ركاب من موت محقّق





أعلنت غرفة عمليات الدفاع المدني بولاية نهر النيل، انقطاع الطريق القومي عطبرة- الخرطوم “التحدي”، وتعليق حركة عبور المركبات.

وكشف مدير شرطة الدفاع المدني بالولاية، مقرّر أعمال الغرفة العقيد شرطة عبد الله سليمان في تصريحات صحفية، عن جرف مياه السيول للطريق القومي بمنطقة وادي الدان “حوالي 50 كيلو متر شمال شندي”، كما كشف عن شلل حركة العبور وتعطلِّها بالكامل بطريق عطبرة- مروي عقب جرف السيول لمساره عند (الكيلو 141)، وقال إن الأمطار والسيول التي ضربت أجزاء واسعة من ولايه نهر النيل اليوم أدت لانهيار كلي وجزئي بالمساكن والمؤسسات وخسائر فادحة تجري عمليات حصرها وتقييمها.

وأشار سليمان إلى أن جهودهم أفلحت في انتشال ركاب أحد البصات السفرية العاملة بين بورتسودان والخرطوم عقب انقلابه داخل المياه في محاوله فاشلة من قائده لعبور مياه وادي الدان بالرغم من تحذيرات جهات الاختصاص باستحالة العبور، وأعلن عن تقييد إصابات طفيفة وسط الركاب نقلت لمستشفى شندي، ونفى وجود خسائر في الأرواح، لكنه قال “لا نستبعد وجود مفقودين داخل المياه المتزايدة بقوة الاندفاع”- حسب حد قوله.

صحيفة الصيحة