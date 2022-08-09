ممثلة تونسية مشهورة يضبطها زوجها وهي تخونه على فراش الزوجية





أوقفت السلطات الأمنية التونسية فنّانة مشهورة بعد أن تم ضبطها رفقة عشيقها في شقة زوجها، الذي أعد لها كمينا مُحكما ثم اتصل بالعناصر الأمنية لإلقاء القبض عليها.

وأذنت النيابة العامة بتوقيف الفنانة وعشيقها، للتح

قيق معهما في جريمة زنا، إضافة إلى جريمة تعاطي المخدرات.

وكشفت مصادر ، أن زوج الفنانة وهو مخرج سينمائي معروف في تونس، تقدم بشكاية ضد زوجته، حيث أفاد أنه يسكن مع زوجته بشقة “بحي النصر” ، ويتردد عادة على فرنسا وأن لديه كاميرا مراقبة بالشقة.

وأوضحت أن زوج الفنانة أكد للسلطات الأمنية أنه اطلع على تسجيلات الكاميرا، التي لا علم لزوجته بوجودها، ليكتشف أن زوجته تدخل بصحبة شاب لا يعرفه.

وأشارت إلى أن زوج الممثلة عاد الى تونس وتمكن من ضبطهما داخل منزله، فأعلم قوات الأمن حيث تعهدت الإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بالموضوع بالتنسيق مع النيابة العامة.

وألقت العناصر الأمنية القبض على الممثلة بصحبة عشيقها بالمنزل، وبتفتيش المكان تم العثور على قطع يشتبه في كونها مواد مخدرة، سيتم تحليلها للتثبت منها.

صحيفة المرصد