ضبط شبكة تروج لزيوت الطعام المكررة ببحري





ضبطت مباحث التموين بمحلية بحري بولاية الخرطوم أمس شبكة إجرامية تعمل على معالجة زيوت الطعام المستخدمة وخلطها بكمية من المياه وتوزيعه في الأسواق، مستخدمة ديباجة زيوت شركة معروفة في السوق.

وأوضح مدير مباحث التموين بالمحلية أنه تم فتح بلاغين بقسم الدروشاب بعدد21 جركانة والقسم الأوسط بحري بعدد 24 جركانة معدة للتسويق مبيناً أنه تم القبض علي أحد أفراد الشبكة وجاري تتبع البقية، مؤكداً أن الإدارة ستبذل قصاري جهدها لحماية وسلامة المواطن ومحاربة الجريمة بكافة أنواعها وأينما وجدت.

صحيفة السوداني