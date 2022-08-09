مصر: تحقيق عاجل في مقتل “فتاة الزقازيق”





أصدرت النيابة العامة المصرية، مساء الثلاثاء، بيانا بشأن حادث مقتل فتاة بالقرب من محكمة الزقازيق في محافظة الشرقية.

وأمر النائب العام بتشكيل فريق للتحقيق العاجل في واقعة قتل المجني عليها سلمى الطالبة بأكاديمية الشروق.

وأوضح البيان أن فريق التحقيق اتخذ إجراءاته، مضيفا أنه أُلقِي القبض على المتهم وجارٍ استجوابه.

وأشار البيان إلى أن النيابة العامة تلقت اليوم الثلاثاء إخطارًا من الشرطة المصرية بارتكاب المتهم إسلام محمد، جريمة قتل المجني عليها سلمى عمدًا.

بحوزته، بالقرب من محكمة الزقازيق، أثناء دخولها مدخل عقار محل عمل إحدى صديقاتها، وأنه قد أُلقي القبض على المتهم حال دخوله العقار محل الواقعة.

وتابع البيان: “انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها الطبيب الشرعي وخبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية؛ لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة جثمان المجني عليها”.

وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، وتحفظت أيضًا على السلاح المستخدم في الجريمة، وهاتفي المجني عليها والمتهم، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لاستجوابه.

وانتدبت النيابة العامة الطبيبَ الشرعيَّ لتوقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها لبيان ما به من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكذا فحص السكين المستخدم في الواقعة، وما علق به من آثار.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كل الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وحددت عددًا من الشهود الذين رأوا الواقعة خلال ارتكابها لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.

العربيه نت