ضبط شبكة إتجار بالبشر وتحرير (11) من الضحايا





ضبطت شعبة عمليات كرري الفيدرالية، شبكة إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر وترحيل الضحايا مكونة من شخصين، وحررت (11) من الضحايا بمنطقة الجريف. وأفاد المكتب الصحفي للشرطة الثلاثاء أنه توفرت معلومة للشعبة عن عملية إتجار بالبشر وترحيل بمنطقة الخرطوم الجريف، وعلى ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصِّص بقيادة رئيس الشعبة لانهاء النشاط الإجرامي لعناصر الشبكة والإيقاع بهم. وقال إنه من خلال خطة نوعية محكمة استندت على التعامل مع المجموعة والدخول معها في عملية جديدة، وبعد الحصول على جميع المعلومات المتعلِّقة بها من الفريق الميداني المكلف بإنجاز المهمة، ومن خلال مداهمة نوعية للموقع المحدّد لاحتجاز الرهائن، تم ضبط متهمين اثنين وبحوزتهما عربة (بوكس) تستخدم في عملية الترحيل وأحد عشر من الضحايا من النساء والرجال. وبموجب ذلك تم اقتياد المتهمين للشعبة واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم وإخضاعهم للتحقيق بغية التوصل لجميع أعضاء الشبكة تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة.

الخرطوم (كوش نيوز)