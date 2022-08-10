عبد الله مسار يكتب : نظام عالمي جديد





جاء على لسان صحيفة (Global times) أنّ الصين تنوي إقامة نظام عالمي جديد ومتوازن، بدلاً من نظام الهيمنة الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وقد عقدت قمة البريكس في الصين التي تتكوّن من رؤساء الصين وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند، وهي تتكون من هذه الدول التي تمثل ٤٠٪ من سكان العالم، و٢٥٪ من الاقتصاد العالمي، و١٨٪ من التجارة العالمية، وهذه الدول تساهم بـ٥٠٪ في النمو الاقتصادي العالمي.

ورفضت هذه الدول، العقوبات أحادية الجانب التي تفرض من قبل الولايات المتحدة ودول الغرب، وكذلك هيمنة الناتو على كل من يخالفهم، بل كل من له رأيٌ في النظام العالمي الذي تسيطر عليه هذه الدول.

وقد اقترح الرئيس الروسي إطلاق عملة للتداول التجاري بعيداً عن اليورو والدولار.

وأكدت قمة البريكس أن هنالك اتصالات جارية لضم مزيد من دول العالم، منها الأرجنتين وتايلاند والسنغال ومصر ونيجيريا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكذلك دعوة إلى دول أخرى في العالم.

عليه، العالم يتجه نحو تكوين تحالفات جديدة خارج حلف الناتو، وذلك نتاج الحرب الأوكرانية الروسية، والتي أكدت أن الغرب والولايات المتحدة يسيطران سيطرة تامة على العالم ويستوليان على أموال الدول التي في بلادها بالباطل، بل الاستيلاء على أموال رجال مال، ويمنعان كل دولة تخالفهما التعامل البنكي والتحويلات، ويحظران عليها استعمال نظام السويفيت.

أعتقد، إن البريكس سينضم إليه عدد كبير من دول العالم التي ترغب في عالم جديد وعادل خارج منظومة العالم الغربي، الذي تهيمن عليه الحضارة الغربية.

أعتقد، إن العالم مُقبلٌ على أكثر من قطب، لأن القطب الواحد ذاهبٌ إلى زوال.

وقديماً قيل دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة.

ومعلومٌ أن الأمم المتحدة الموجودة الآن كانت نتاج المنتصرين في الحرب العالمية الثانية، وخاصةً الدول الدائمة العُضوية.

صحيفة الصيحة