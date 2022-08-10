صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: في (خيابة) يا أخوانا أكتر من كده ؟





والعنوان نقتبسه من رائعة (ابوداؤود)

في حب يا اخونا أكتر من كده ….

في كلمة غير أحبك ارددا …

أنا حبى فات لآخر مدى ….

فكل الابيات جاءت صيغة الاستنكار الاقراري والشاعر يريد ان يقول (إنو ما خلا حاجة) تقربه من حبيبه فامس وامس الأول رفض او امتنع (القحاتة) من الاستجابة لمبادرة نداء أهل السودان !

ما فى مشكلة ياخ ده رأيهم واحرار فيهو

لكن كمان ياخ ما تتلموا لينا مع غرباء معلومى الهدف ظلوا يسعون اليه منذ التغيير ولكن بفضل الله ثم عزيمة ووعى هذا الشعب تكسرت كل المحاولات

والغرب الذى ظل يدعم كل ما من شأنه تفتيت هذا الوطن (هو ذات نفسو) الغرب الذى اصبح مذهولاً أمام (عفاريت) هذا السودان العظيم !

ثلاث سنوات وقبضة الوطنيين الغيورين على طاولة الصراع (تلاوى) يد العمالة والارتزاق بغضها وغضيضها بمالها وسلاحها وإغراءاتها وعملائها وادواتها الرجسة من أجل طمس هوية هذا الشعب ولكنهم فشلوا وسيفشلون

باذن الله .

بالامس تجمع (رمتالة) قحت مع خائبي الرجاء في محاولة لبث الروح في عظامها الرميم يمنون النفس ويتلاعبون بالالفاظ و يزينون العبارات لا لشئ إلا للإجهاز على هذا الوطن ومقدراته الخلاقة ونهب ثرواته .

أمس جاءهم فولكر و(المتفلكرون) يضربون الطبل ويبثون الحماس الزائف وجلس عملاء السودان بالكراسى الخلفية للأسف يصفقون ويمنون النفس بالوظيفة والدولار الأخضر والنعيم الموعود .

كنت أتمنى ان يحشد هذا الشتات قواعده لا أن يحشد (الأجانب) يستقوي بهم

وكنت أتمنى لو أجلسهم كمراقبين لا يحق لهم الحديث والتوصية

كنت أتمنى ان يقال ان هناك توافق (خيابة) سوداني سوداني فيها شنو؟

لا هجين عملاء ومأجورين .

إذاً يا جماعة …..

(الحكاية بقت واضحة) يسار وطنى مدعوم بكافة واللا بلاش (كافة دى) نقول مدعوم بغالبية قطاعات الشعب .

ويسار عميل وهذه كلمة لا رديف لها سوى (عميل باشا) مستقوي بالخارج يريد ان يمكن فى مفاصل الحكم بلا شرعية !

و(يللا) نبدأ لعبة (جر) الحبل ماااا الموضوع كده د ما محتاج درس عصر .

(ناسي و ناسك) والميزان يحكم

وإن كان الفريق البرهان (حفظه الله ورعاهو) بالواو نكتبها تفخيماً فإن كان يتعشم في حدوث توافق وطنى نضيييف (صحن صيني) الحكاية دى ما بتحصل في السودان فنحن اصلاً شعب يحب التمرد والخروج على القوانين .

اقول ليك يعنى كيفن ؟

في ناس ينتظرون تشكيل الحكومة (اى حكومة) لمعارضتها بس كده مااا الحكاية عدم شغلة وحب ظهور ووجاهات قبلية .

و(الايامات) دى ….

جابت ليها دولارات وفاتحا بيوت يعنى اكل عيش وكده .

وإن كان الفريق البرهان حفظه الله ورعاه (ونكررها ثلاثاً) سيكمل مشواره برأي الأغلبية فجيبو ناس الإحصاء وطائرات الدرون و ناس علم المساحة و (الجى . بى . اس) ومش عارف بتاعين (التوتل إستيشن) وكل فريق يحشد ناسو خلف مبادرته والحشاش بعمل شنو يا جماعة ؟ ايوااا يملاء شبكتو .

تعجبني يا (عب باسط)

لا (والله) القحاتة لسه في (اللولوة) بتاعتهم وشوية كده يطلع لينا (فولكر) يقول ليك ننتظر تمحور اللجان المنبثقة والمنشطرة والحاجات دي وأمور الجرجرة بتاعت المجتمع الدولي المكشوفة دى فالكلام ده ما بمشي علينا .

و في الحالة دى يا جماعة المفروض البرهان يقول

(ايها المواطنون الشرفاء قد تأكد لنا انه لم يتحقق توافق وطنى جامع)

و …… وكلام من (هذا الذى منو)

ويعمل شنو يا عب باسط ؟

ايوااا برافو عليك

يكمل شغلتو بتاعت (٤) يوليو الفات .

و يخلصنا من هذه السيرة .

و اعتقد مافى داعى نعيد ذكر الخطوات التي سبق ان اعلنها الفريق البرهان افتكر كل الشعب قد حفظها ….

حل مجلس السيادة و توفيق أوضاع منسوبي الحركات بداخله

وتنصيب مجلس عسكري برئاسته (حفظه الله) واظن الاخبار ذكرت ان جميعهم (اركان حرب) الا صاحبنا داك !

واخيراً تكوين حكومة كفاءات ذات مهام محددة تهتم بمعاش الناس وتقود البلاد لانتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية .

والسلام على طه الامام

(اللهم صلِ عليه)

قبل ما أنسى : ــــ

الأسبوع الماضى أضفت صديقاً جديداً بصفحتى على (الفيسبوك) و بتصفحى لاصدقائه وجدت ان من بينهم واحد اسمه …..

(علي جرجرة) !

ياخ الاسم ده كيفني كيف ! فقعدت اوزن في نغمة (جرجرة) دى على القحاتة صدقوني لقيتها ليك ظابطة كيف يااااا

كدي بالله امسك معاى اى اسم واتبعه بصفة (جرجرة) فمثلاً وجدي جرجرة ، مدني جرجرة ، عثمان جرجرة ، فيصل جرجرة ، خالد جرجرة ، بالله مش ظابطة ؟

صحيفة الانتباهة