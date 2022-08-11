وفاة طفلين بربك بسبب انهيار منزل ومحلية ربك تقدم التعازى





قدمت الدكتورة رابعة سعيد محمد أحمد المدير التنفيذى لمحلية ربك اليوم العزاء لأسرة الطفلين اللذين استشهدا امس الأول عقب هطول أمطار غزيرة شهدتها الولاية وادت لانهيار المنزل عليهما فيما نجا عشرة من أفراد الأسرة .

و نقلت رابعة لأفراد الأسرة المكلومة تعازى الأستاذ عمر الخليفة والى النيل الأبيض وأعضاء حكومته متضرعة لله عز وجل أن يتقبلهما القبول الحسن وأن يلهم آلهما وذويهما الصبر الجميل ، ودعتهم للاحتساب لله تعالى .

من حانبه عبر والد الشهيدين ، معاذ محمد عبد الله ، عن امتنانه وشكره لمحلية ربك ممثلة فى المدير التنفيذى وإدارة مشروع النظافة ، لمواساتهم لهم فى فقدهم الجلل ، وأبدى تماسكا وايمانا بالقضاء والقدر بعد فقده لطفليه جعفر معاذ 11سنة و شقيقه سليمان 6 سنوات كما تقدم بالشكر لوالى النيل الأبيض الذى ابدى اهتماما بالاسرة .

هذا وقدمت محلية ربك مساهمة عينية لأيواء الأسرة بعد انهيار منزلهم ودعما ماديا يعينهم على مواجهة الظروف التى تواجهها الأسرة المكلومة يذكر أن ولاية النيل الأبيض كانت قد شهدت أمطارا خلال الأيام الماضية فوق المعدل احدثت اضرار متفاوتة بمنازل المواطنين فى عدد من المحليات ..

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