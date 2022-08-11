إنقاذ 7 أشخاص والعثور على 13 جثة بالصحراء الكبرى





قالت قوات الدعم السريع إن فريقًا من قوات درع الصحراء التابعة لها والمنتشرة على الحدود السودانية الليبية ، قد تمكنت من إنقاذ 7 أشخاص والعثور على 13 آخرين قد فارقوا الحياة “عطشًا” وذلك بعمق الصحراء الكبرى .

وأوضحت أنهم جميعًا كانوا يستقلون عربة قادمةً من ليبيا إلى السودان، حيث تعطلت العربة لما يقارب الشهر ما أدّى لنفاذ مدخراتهم من الأكل والماء.

وأكدت تقديم المساعدات الطبية للذين تم إنقاذهم وموارة الثرى للذين فقدوا أرواحهم.

صحيفة السوداني