غربال الثورة وتمايز الصفوف





رمزي المصري

الشلل الكامل يصيب كل مفاصل الدولة والحياة تقريباً متوقفة. الشيء الوحيد الذي يعمل بكفاءة عالية جدا هو (غربال) ثورة ديسمبر العظيمة. هذه الآلة السحرية العجيبة يومياً تعطيك نتائج مذهلة.

آخر نتائج هذا ( الغربال) تقول :

– الحركات المسلحة وجماعة الميثاق موقفهم سلبي جداً من مبادرة الشيخ الجد، وهو رفض غير معلن للمبادرة (باستثناء جبريل وحركته).

– حميدتي موقفه ايضا سلبي جداً من المبادرة، وقريب جداً من موقف الحركات المسلحة.

– البرهان وعناصر النظام السابق أصبحوا في كفة واحدة وهم أكثر المؤيدين والداعمين للمبادرة، بل هم المحركون أساساً للمبادرة.

– الهجوم الذي قاده بعض عناصر النظام السابق في دار المحامين ضد ورشة نقابة المحامين أمس أثبت أنَّ المؤتمر الوطني فقد البوصلة تماماً، وانه حزب لا يدري ما يفعل، وقيادته الحالية تعانى من الغباء السياسي.

– هناك تقارب ( إلى حد ما ) بين مركزية قحت وبقية القوى الثورية، وهجوم عناصر النظام السابق على دار المحامين زاد من هذا التقارب بشكل واضح.

ويستمر ( غربال ) الثورة نشاطه وبدأت الصفوف تتمايز ، وإنى والله أرى النصر في صبر ساعة.

صحيفة التحرير