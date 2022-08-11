



• مبادرة نداء السودان أربكت حسابات وتقديرات سفراء دولتين خليجيتين بالخرطوم ..

• أحد هذين السفيرين ذهب إلي شخصية قيادية بالحزب الإتحادي الديمقراطي طالباً منه اعلان إنسحاب ودعم الحزب لمبادرة أهل السودان وتحدث السفير الماكوكي بحزم موضحاً أن هذا موقف دولته من المبادرة !!

• المفاجأة التي لم يتوقعها السفير الظريف الرد الحاسم من القيادي الإتحادي الشاب والذي قال للسفير : إنتهي زمان نقل التوجيهات عبر السفراء !! ..إن كانت دولتكم تريد معرفة تفاصيل وأهداف مبادرة أهل السودان فعليها أن ترسل لنا مندوباً غيركم لأنك أصبحت داعماً لطرف دون الآخرين في الأزمة السودانية ..

• أخطر ما كشفته مبادرة الشيخ الطيب الجد أن هنالك دولاً عربية ترفض وبإصرار عجيب إجتماع غالبية أهل السودان تحت سقفٍ واحد لمعالجة مشاكلهم والبحث عن مخرج آمن من نفق الأزمات المتلاحقة التي يعيشها السودانيون منذ4 سنوات ..أزمات يقف وراء تطاولها سفراء وعملاء بعضهم يرتدي العمامة السودانية !!

عبد الماجد عبد الحميد