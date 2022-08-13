ضبط شبكة اختطفت طفلة وباعتها





ضبطت إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية ولاية البحر الأحمر، شبكة إجرامية اختطفت طفلة وباعتها بمبلغ خمسين ألف جنيه، وأعادت الشرطة الطفلة لأسرتها.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة اليوم، أنه في إطار خطة إدارة المباحث الرامية لتجفيف مواطن الجريمة ومحاربة الظواهر السالبة والنشاط الإجرامي الهدام، ومن خلال العمل اليومي لشعبة السوق الشعبي في متابعة حركة البصات السفرية أثناء دخولها وخروجها من المدينة ومراقبة جميع الظواهر السالبة بمنطقة محيط السوق الشعبي، توفرت معلومات للشعبة تفيد بأن شخصاً مشتبهاً به حجز تذكرة على أحد البصات السفرية وهمّ بالسفر خارج المدينة قاصداً ولاية الخرطوم، وأن المذكور قام بخطف طفلة تبلغ من العمر (4) أعوام من والدتها التي تعاني بعض الاضطرابات النفسية.

وقال المكتب إنه بتحديد هوية المشتبه به تم ضبط المتهم (ع، ع، ا) وعند إخضاعه للتحري أفاد أنه قد قام بخطف الطفلة وبيعها بمبلغ (50) ألف جنيه، وقد سلّم الطفلة لامرأة بمنطقة أسوتريبا. وعلى ضوء ذلك تحرّكت قوة بقيادة ضابط للمنطقة المذكورة ومن خلال الجهود المعلوماتية الميدانية تم تحديد المنزل المطلوب للمشتبه بها وبمداهمة منزلها تم العثور على الطفلة المخطوفة وضبط المتهمات (ح، ع، م) و(ف، ا، ص)، وعند اخضاعهن للتحري الميداني أرشدن عن المتهمة (د، ا، ج) وأفدن بأنها من قامت بإحضار الطفلة لهن، وبموجب ذلك تم اتخاذ إجراءات بلاغ جنائي تحت المادة (21/ 162) ق. ج بقسم شرطة الأوسط للمتهمين (ع، ع، ع) و(د، ا، ج)، وبلاغ جنائي آخر تحت المادة (107) ق. ج بالقسم الأوسط للمتهمتين (ح، ع، م) و(ف، إ، ص).

وأشار المكتب الصحفي إلى أن الطفلة الآن بصحة جيدة وتتلقى الرعاية برئاسة الإدارة لحين تحويلها لقسم شرطة الأسرة والطفل.

صحيفة الصيحة