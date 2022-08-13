بسبب صوته القبيح .. الشرطة تقبض على مغن وتطلب منه اعتذاراً رسمياً





قبضت الشرطة في بنغلاديش على مغني وطلبت منه التوقيع على اعتذار بسبب صوته “القبيح.

وذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية أن الشرطة البنغالية أجبرت مغنياً على توقيع اعتذار رسمي وأخبرته أنه لا يصلح للغناء بسبب قبح ورداءة صوته، ودفعته إلى وقف عروض أغانيه “الكلاسيكية”.

وأوضحت أنه تم القبض على هيرو ألوم، يوم الخميس الماضي، واحتجزته الشرطة لمدة 8 ساعات، فيما انتقده مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي واصفين صوته بأنه نشاز، حسبما أفادت وكالة “أ ف ب”.

وصرح ألوم بأن الجميع كانوا يوجهون الأسئلة له بشكل عشوائي، وكان عليه أن يلتفت إلى عدة اتجاهات، ثم أمسك شخص ما بشعره فجأة وسأله عما إذا كان يرى حقا أن له وجه بطل.

وحققت السلطات في آراء المغني في أغاني الحائز على جائزة نوبل رابندرانات طاغور والشاعر الوطني كازي نصر.

وقالت الشرطة إنها تلقت شكاوى كثيرة بشأن غناء ألوم، مشيرة إلى أنه اعتذر عن الأغاني وكذلك عن ارتدائه زي الشرطة في مقاطع فيديو.

وصرح محقق الشرطة هارون الرشيد في داكا، بأن المغني غير تماما أسلوب الغناء التقليدي، وأكد أنه لن يكرر هذا، فيما نفت الشرطة محاولة الضغط على المغني لتغيير اسمه.

ويُزعم أن ألوم ترشح لمنصب عام 2018 (لم يكشف عنه) وحصل على 638 صوتا.

البيان