في أحدث مأساة إنسانية.. العثور على جثث 15 مهاجراً سودانيا على الحدود الليبية





أعلنت السلطات الليبية، يوم السبت، العثور على جثث ما لا يقلّ عن 15 مهاجراً غير نظاميين في الصحراء على الحدود مع السودان.

وأفاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدينة الكفرة، جنوب شرقي ليبيا، بأنّ المهاجرين كانوا في طريقهم من السودان إلى ليبيا عندما تعطّلت المركبة التي كانوا يستقلونها بسبب نقص الوقود.

وأضاف الجهاز أنّ تسعة مهاجرين نجوا، في حين أنّ اثنَين آخرَين ما زالا في عداد المفقودين في الصحراء. وتابع أنّ من بين المهاجرين نساءً وأطفالاً، لكنّه لم يذكر عددهم.

سودانية24