



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأحد الموافق 14 أغسطس 2022م

صحيفة الصيحة:

مصرع”52″ شخصًا وانهيار آلاف المنازل جرّاء السيول والأمطار

الوثائق القومية:”15″ مليار جنيه تكلفة الترميم سنويًا

انطلاق مؤتمر”المائدة المستديرة” وسط مقاطعة لأحزاب المعارضة

الجيش يحتفل بعيد الـ”68″ اليوم ويعلن إسقاط هدايا من طائراته للمواطنين

السيول تجتاح طريق الصادرات وأمطار متوقّعة بعددٍ من الولايات

صحيفة الحراك السياسي:

تدوين”26″ بلاغًا ضد صفحات إسفيرية بسبب إثارة الكراهية في الشرق

الشفتة الإثيوبية تقتاد مزارعين وآلياتها من الفشقة إلى جهة مجهولة

محامي البشير: لا علاقة لنا بمبادرة”أهل السودان”

الجد يدعو الجميع إلى كلمة سواء لإكمال متبقي الفترة الانتقالية ولتقديم التنازلات

صحيفة الانتباهة:

تفاصيل أخطر عملية نهب مسلّح بالخرطوم

انطلاق”المائدة المستديرة” بمقاطعة قوى سياسية

حمى مجهولة تثير الذعر ببابنوسة

وزير الزراعة: مخرجات جيّدة لرفع إضراب العاملين بالحجر الزراعي

صحيفة الوطن:

مبارك الفاضل :نداء السودان خرجت بالبلاد من غرف الناشطين المغلقة

تجمع الصيادلة : إنعدام أدوية السرطان

ضبط شبكة إجرامية اختطفت طفلة وباعتها ب”٥٠” ألف جنيه

الجد يدعو الجميع للتوافق على كلمة سواء

صحيفة النيل الدولية:

إنطلاق فعاليات مؤتمر المائدة المستديرة

52 وفاة وانهيار 5،345 منزلا جراء السيول والامطار

القوات المسلحة تحتفل بعيدها الوطني رقم 68 اليوم

توجيهات لاحتواء مشكلة الحفريات جوار السوق الشعبي الخرطوم.

النيلين