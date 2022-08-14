تم تركيبه في حكومة الحكم الثنائي .. سقوط أقدم عمود كهرباء بالخرطوم شرق





سقط أقدم عمود كهرباء بمنطقة الخرطوم شرق جوار المركز الثقافي البريطاني وشرق سينما كلزيوم وذلك بسبب الرياح والامطار التي هطلت مؤخرا حيث نُحت على العمود تاريخ صناعته في 15 /4/ 1924م. “كوكتيل” زارت مكان سقوط العمود والتقت بالموسيقار العم محمد بشير(90 عامًا) والذي كان عازفًا في فرقة الفنان حسن سليمان الهاوي والفنان إبراهيم الكاشف في ستينيات القرن الماضي، وقال العم محمد بشير إن علاقته بتلك المنطقة بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي، وقال ان مائة عام ليست كثيرة لعمود في حي خرطوم شرق وقال العم بشير ان الكهرباء دخلت عن طريق شركة “النور” في عام 1908 إبان الحكم الثنائي وان منطقة سقوط ذلك العمود تعتبر من اقدم المناطق بالخرطوم، وقال العم محمد بشير ان المنطقة الممتدة من تقاطع “سان جيمس” شمالا حتى منطقة سقوط العمود جنوبا امام المركز البريطاني الحالي كانت تسمى قديما بمنطقة “الحرس” ويقصد بذلك حرس سرايا الحاكم العام. وقال العم محمد بشير ان بداية الاعمدة من شركة “النّور” كانت من الحديد الصلب ولكن في بداية عشرينيات القرن الماضي بدأت شركة “النّور” بعد توسعة شبكتها في تغيير كل الاعمدة الكهربائية التي كانت تصنع من الحديد الصلب الى اعمدة خرسانية ، واضاف العم بشير قائلًا يتم تغييركل عمود حديدي بعمود خرساني ويُعطي للعمود الخرساني التاريخ والرقم المتسلسل للعمود الحديدي المستبدل

الخرطوم :سعيد عباس

صحيفة السوداني