تدوين (26) بلاغاً ضد صفحات إسفيرية بسبب إثارة الكراهية في الشرق





كشف تجمع محامي شرق السودان عن رصد مئات الصفحات على تطبيق “فيس بوك”، كانت تروج لخطاب الكراهية وتثير النعرات العنصرية في الشرق والإبلاغ عنها، وأكد تدوين (26) بلاغاً ضد صفحات إسفيرية لا يزال البعض منها قيد التحري.

وقال رئيس تجمع محامي شرق السودان عبد الرحمن عامراب ، إنهم سيعملون على إحالة كل تلك البلاغات للمحكمة بعد اكتمال التحري، مشيراً لعقبات تواجه ملاحقة الصفحات التي تثير خطاب الكراهية، تتمثل في أن غالبية الصفحات مستعارة وبأسماء وهمية وقال: (للأسف الإفادة تأتي من الهيئة القومية للاتصالات تقول “نسبة لخصوصية شركة فيس بوك لايمكننا مدكم ببيانات الحساب”.

وأشار إلى أن الصراعات في شرق السودان سياسية ومصنوعة، مبيناً أنهم عندما يقومون بفتح البلاغات يطلب منهم تفويضاً من أهل الشرق، رغم أن التبليغ عن الجريمة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ولايحتاج لصفة، لأن جرائم خطابات الكراهية والعنصرية من الجرائم التي فيها حق عام وتهدِّد أمن وسلامة المجتمع.

الخرطوم ـ مريم حسن

صحيفة الحراك السياسي