أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022م
أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022م
صحيفة الانتباهة:
البرهان: الوقت”يتسرّب” الاتّفاق أو الانتخابات
“انفصال” عقار وعرمان
اختلاط مخلفات الذهب بمياه السيول
مؤتمر المائدة المستديرة يوصيّ بحكومة مهام مؤقتة
حصيلة جديدة لدمار الأمطار والسيول في الجزيرة
صحيفة السوداني الإلكترونية:
البرهان: الجيش لن ينحاز إلاّ لرغبة الشعب وتحقيق شعارات الثورة
إبراهيم الشيخ: قتلنا ثلاث ثورات والمطلوب تنازلات لرأب الصدع
مريم الصادق تكشف عن قرب التوصّل إلى اتّفاقٍ سياسي
الشرطة تسترد طفلة مختطفة بعد بيعها بـ”50″ ألف جنيه
صحيفة الحراك السياسي:
الشيخ الجعلي: لا أبعاد سياسية وراء زيارة البرهان لكدباس
المؤتمر السوداني: الحركات بوقوفها الخاطئ مع الانقلابيين خالفت تطلعات الثوار
إضراب مصححين بـ”الشهادة الثانوية” يدخل يومه الثالث
“أهل السودان” توصي بأنّ يكون المجلس الأعلى للجيش صاحب السلطة العليا
صحيفة الوطن:
البرهان : القوات المسلحة لن تنحاز لأي طرف وعلى الأحزاب تحمل مسؤليتها
انهيار آلاف المنازل بعدد من الولايات بسبب السيول والأمطار
إبراهيم الشيخ : “فش الغبائن” لن تجني منه البلاد إلا الشوك والعدم
الكشف عن معايير اختيار رئيس الوزراء
صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:
البرهان في عيد الجيش بشندي: التوافق أو الانتخابات
وفاة 7 أشخاص وإصابة 3 بسبب السيول والأمطار بالجزيرة
صحيفة النيل الدولية:
البرهان: أوضاع السودان لا تحتمل مزيدا من الانقسام
إثيوبيا : ملء خزان سد النهضة أصبح واقعاً
توقعات كارثية بعد اختلاط مخلفات الذهب بمياه السيول
وفاة 7 أشخاص وإصابة 3 بسبب السيول والأمطار بالجزيرة
النيلين