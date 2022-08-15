



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الإثنين الموافق 15 أغسطس 2022م

صحيفة الانتباهة:

البرهان: الوقت”يتسرّب” الاتّفاق أو الانتخابات

“انفصال” عقار وعرمان

اختلاط مخلفات الذهب بمياه السيول

مؤتمر المائدة المستديرة يوصيّ بحكومة مهام مؤقتة

حصيلة جديدة لدمار الأمطار والسيول في الجزيرة

صحيفة السوداني الإلكترونية:

البرهان: الجيش لن ينحاز إلاّ لرغبة الشعب وتحقيق شعارات الثورة

إبراهيم الشيخ: قتلنا ثلاث ثورات والمطلوب تنازلات لرأب الصدع

مريم الصادق تكشف عن قرب التوصّل إلى اتّفاقٍ سياسي

الشرطة تسترد طفلة مختطفة بعد بيعها بـ”50″ ألف جنيه

صحيفة الحراك السياسي:

الشيخ الجعلي: لا أبعاد سياسية وراء زيارة البرهان لكدباس

المؤتمر السوداني: الحركات بوقوفها الخاطئ مع الانقلابيين خالفت تطلعات الثوار

إضراب مصححين بـ”الشهادة الثانوية” يدخل يومه الثالث

“أهل السودان” توصي بأنّ يكون المجلس الأعلى للجيش صاحب السلطة العليا

صحيفة الوطن:

البرهان : القوات المسلحة لن تنحاز لأي طرف وعلى الأحزاب تحمل مسؤليتها

انهيار آلاف المنازل بعدد من الولايات بسبب السيول والأمطار

إبراهيم الشيخ : “فش الغبائن” لن تجني منه البلاد إلا الشوك والعدم

الكشف عن معايير اختيار رئيس الوزراء

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

البرهان في عيد الجيش بشندي: التوافق أو الانتخابات

وفاة 7 أشخاص وإصابة 3 بسبب السيول والأمطار بالجزيرة

صحيفة النيل الدولية:

البرهان: أوضاع السودان لا تحتمل مزيدا من الانقسام

إثيوبيا : ملء خزان سد النهضة أصبح واقعاً

توقعات كارثية بعد اختلاط مخلفات الذهب بمياه السيول

وفاة 7 أشخاص وإصابة 3 بسبب السيول والأمطار بالجزيرة

النيلين