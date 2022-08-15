هاجر سليمان تكتب: ماذا يحدث بالنيابة العامة … إلى (السيادي)





في مكتب السيد النائب العام خليفة احمد خليفة اي ملف يلج الى هنالك لايخرج بسهولة (يقف حمار الشيخ في العقبة) ولا يتجاوزها، ملفات كثيرة حتى الآن لايعرف مصيرها ونحن في عهد السلام والعدالة، ملف المياه وغيره من الملفات، ملف الشركات المتضررة من قرارات لجنة ازالة التمكين وحتى الآن امورها (مدقرة) ومتوقفة ولاتكاد تسير، اين النائب العام مما يحدث لا ندري ولكن السيد النائب العام أحسبه لا يخطو خطوة دون ان يدرسها له بعض معاونيه .

السيد مدير المكتب التنفيذي للنائب العام وهو الكل في الكل كان قبل هذا يرأس نيابة ازالة التمكين، والآن ذات المتضررين حينما يتقدمون لاستئناف قرارات التمكين لايجدون أذناً صاغية والسبب بالطبع هو انه من الضروري ان تمر تلك الملفات عبر السيد مدير المكتب التنفيذي وهو متخذ القرار الاول حينما كان رئيساً لنيابة التمكين وحتماً سيكون هو متخذ القرار الاخير طالما انه هو ذاته الآن مديراً للمكتب التنفيذي ولاتمر شاردة ولا واردة الا عبره .

سادتي رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبدالفتاح البرهان ونائبه الفريق اول محمد حمدان دقلو اين العدالة الآن فيما يحدث في ظل نظامكم هذا، هنالك الكثير من المعلومات التي نمتلكها بالادلة والحجج الدامغة وقادرون على سرد تفاصيل ملفات وماحدث فيها من تسويات واخرى لازالت تبحث عن العدالة وسط ردهات النيابات ولدينا قائمة باسماء وكلاء نيابات وشركات متضررة وماضون في سردها ومواقف تلك البلاغات واين ذهبت، نطالبكم سادتي الرئيس ونائبه ان تتخذوا اجراءات بشأن النيابة العامة طالما ان السيد النائب العام حتى الآن لم يقم باتخاذ اجراءات واضحة فيما يتعلق بالعديد من البلاغات والملفات مثلما كان يفعل النائب العام السابق مبارك محمود والذي كان يتخذ الاجراءات ضحى ودون مظلة عدا مظلة القانون التي كان يتخذها لمجابهة كل من يواجهه، فقد كان رجل حجة وعارف بالقانون وعلى دراية وكان رجلاً كفؤاً .

ما قصة السيارات المستأجرة لبعض الموظفين؟، وماذا حدث بعربات البوكو وكيف تخطفها الطير في عليائه قبل ان تسقط ارضاً، وماقصة الاجتماع السري في تلك المزرعة عقب اجراءات 25 اكتوبر ؟؟ وماذا دار بذلك الاجتماع ومن هم الذين حضروه وما المقابل الذي قدمه القط السمين ؟؟ وما حكاية الارض الالفية ومن هم الذين تبنوها؟ ومن ذلك الخفيف اللفيف الذي ذهب بنفسه للمسجل التجاري وماذا حدث هنالك ؟؟ وما الذي حدث بملف (تاركو)؟؟ وأصل الحكاية شنو؟؟

كثير من الملفات التي تحتاج ان توضع امام الشارع العام حتى يعرف ما يدور ومن حق المواطن ان يعرف كل شيء طالما اننا في عهد الحرية والسلام والعدالة وحقيقة لسة ما سقطت وما تناولناه نقطة من بحر وكلللو بالمستندات.

صحيفة الانتباهة