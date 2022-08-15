ضبط شبكة إجرامية تنشط في توزيع العملات الأجنبية المزيفة





تمكن فريق ميداني من شعبة عمليات أمبدة الفيدرالية من ضبط متهم ينشط في توزيع العملات الأجنبية المزيفة، وبحوزته 100 دولار أمريكي مزيفة واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهته.

وبالعودة لتفاصيل الضبطية تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) عن توفر معلومات للشعبة، تفيد بأن بأن هنالك شخصاً يقوم بتوزيع وبيع عملة أجنبية مزيفة من فئة 100 دولار أمريكي بمنطقة السوق الشعبي، وذلك بإيهام المشترين بأنه طالب جامعي وأن هذا المبلغ أرسل له كمصاريف من أسرته لمقابلة متطلبات الدراسة. وبناءً على ذلك تم توجيه فريق السوق الشعبي لمتابعة المعلومة وضبط المتهم ومن خلال الجهود الميدانية البحثية تم ضبط المتهم (ا، ع، ي) وبحوزته ورقة فئة 100 دولار مزيفة، في أثناء تصريفها وعند اقتياده لمباني الشعبة حضر المدعو (ع) تاجر هواتف ذكية ومعه مبلغ 100 دولار مزيفة، وذكر بأنه قام بشرائها من المتهم تم إحضار المتهم للشعبة وعمل 44 إجراءات.

وعند إخضاعه للتحري أقر بأنه يقوم باستلام النقود المزيفة من متهم آخر وسبق وأن استلم مبلغ 800 دولار بمبلغ 15 إلى 20 ألف للورقة الواحدة لفترات متباعدة، وقام ببيعها على النحو التالي مبلغ 200 دولار لتاجر قطع غيار بشارع العرضة و مبلغ 200 دولار لتاجر أوانٍ منزلية بالشهداء أم درمان، ومبلغ 200 دولار لتاجر ملابس بالسوق الشعبي ومبلغ 100 دولار لتاجر هواتف بسوق ليبيا. وعلى ضوء ذلك قام بالاتصال بمصدر المبالغ بحجة إحضار مبالغ إضافية، ومن خلال كمين أسفر عن ضبط المتهم (ر، ا،) وبحوزته مبلغ 100 دولار مزيفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهته.

الخرطوم – سوزان خير السيد

صحيفة الحراك السياسي