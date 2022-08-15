ضبط شبكة تروِّج مخدر (الترامادول)





نجحت شعبة عمليات أمبدة الفيدرالية من ضبط شبكة إجرامية تتألف من رجل وامرأة متخصصة في ترويج الحبوب المخدرة (ترامادول) بمنطقة أمبدة الحارة (20).

وكشفت متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) عن توفر معلومات للشعبة تفيد بأن هنالك تاجر حبوب مخدرة (ترامادول) يقوم بتوزيع الحبوب المخدرة لتجار القطاعي بدائرة الاختصاص ويقيم جهة أمبدة الحارة (20)، وأوضحت الشرطة بأنه وعلى ضوء ذلك تم تكوين فريق ميداني متخصص بقيادة رئيس الشعبة وتم تقسيم الفريق لعدة محاور المحور الأول تتلخص مهمته في المراقبة وجمع المعلومات، وأبانت الشرطة إلى أن الفريق نجح في الحصول على معلومة أن أحد أفراد الشبكة يقوم بجلب الحبوب من منطقة فور برنقا بولاية غرب دارفور مستغلا في ذلك امرأة تدعى (ج) وهي تقوم بنقل الحبوب وتوصيلها إلى المتهم وهو بدوره يقوم بتوزيعه.

ونوَّهت الشرطة إلى أنه وبموجب ذلك تم اتخاذ إجراءات أولية في مواجهة أفراد الشبكة ومخاطبة النيابة المختصة بذلك وإصدار أمر تفتيش للمنزل، ونبهت الشرطة إلى أن مهمة الفريق الثاني كانت تتمحور في متابعة تحركات المتهمة منذ تحركها من منطقة فوربرنقا ومنها إلى نيالا ثم الفاشر ومن الفاشر استغلت إحدى البصات السفرية متجاوزة نقاط التفتيش حتى وصولها إلى السوق الشعبي أم درمان، حيث كان المتهم في انتظارها بعربة توسان واصطحبها إلى المنزل، ونوَّهت الشرطة إلى أنه وفور وصول أعضاء الشبكة إلى المنزل تمت مداهمتهما وضبطهما متلبسين وبحوزتهما (3500) حبة ترامادول أحمر زنة (225) مل جرام، ومبلغ (198) ألف جنيه، سوداني، فئات مختلفة.

في ذات السياق أعلنت شرطة ولاية الخرطوم أمس، إلقائها القبض على أخطر مروِّجي المخدرات بمحلية أمبدة وعثر بحوزته على كميات من المخدرات المختلفة.

صحيفة الصيحة