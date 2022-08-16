إختفاء غامض لموظف بشركة طيران سودانية





أطلق شباب حملة واسعة على وسائط التواصل الإجتماعي للبحث عن الموظف بشركة تاركو للطيران “مصعب فضل باباي”، وأشاروا إلى أنه اختفى مُنذ ١٣ أغسطس واعلنوا عن حملة للبحث عنه يوم الثلاثاء..

و أطلقوا نداء جاء فيه:

“يدكم معانا.. استنفار للبحث عن مفقود غداً صباحاً.

يا أهل الخير ومجله طيران بلدنا وجميع أصدقاء مصعب فضل باباي (إكسنام) موظف بشركة تاركو للطيران: زي ما عارفين فرص العثور على شخص مفقود بتضعف مع الوقت. وأكتر وقت حساس انه نلاقي مفقود هو ال ٧٢ ساعة الأولى من اختفائه.

عايزين نعمل تمشيط لمنطقة أمدرمان القديمة وأمبدة (المنطقة الحدودها السلاح الطبي وحتى مقابر البكري، و أمبدة ودالبشير لحدي مقابر حمد النيل). السبب انه لقينا معلومات متفرقة انه موجود في المنطقة دي.

حتبدا حملة البحث عند السادسة صباحاً وتستمر لحدي ما نلقاه بإذن الله. في بوسترات حتتوفر وكذلك نطلب من الناس تحتفظ بصورته في الهواتف.”.

الخرطوم:طيران بلدنا