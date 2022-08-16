



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس 2022م

صحيفة الصيحة

تعزيزات من الدعم السريع لتأمين الحدود مع تشاد

التغيير: توصيات”المائدة المستديرة” ستذهب إلى مزابل التاريخ

الثورية: سنتعامل مع كلّ المبادرات التي تتّسق مع اتّفاق جوبا

انسياب حركتي الصادر والوارد بـ”أرقين وأشكيت”

إطلاق سراح”400″ نزيلة من جنوب السودان بسجن أمدرمان

صحيفة اليوم التالي

“ها آرست” تكشف عن تأجيل اجتماع لدول التطبيع

الميثاق تجيز الإعلان السياسي

وفيات وإصابات جراء أمطار غزيرة بسنار

السكة حديد: تخصيص 5 وابورات جديدة لولايات دارفور

مجلس الوزراء يشدّد على أهمية التعاون بين مؤسسات التعليم العالي

صحيفة الحراك السياسي

وزير الثروة الحيوانية: ورّدنا 342 ألف دولار للمالية

البرهان يتعهّد بمعالجة أزمة عزوف الشباب عن الزواج

مقتل شخص وأسر 10 آخرين بجنوب كردفان

“شاويش” يتحفّظ على”أهل السودان”ويتمسّك بمبادرة الثورية

لجنة المعلمين السودانيين تعلن”التصعيد المفتوح”

صحيفة الانتباهة

خلافات حادة بين وزراء حكومة المهام

البرهان يرفض استقالة”بثنية”

محاسبة قيادات”الشعبي” المشاركة بمبادرة”الجد”

الشعبي: المؤتمر الوطني المنحل يشرف على مبادرة الجد

إبراهيم الأمين: شلليات بالحرية والتغيير أدارت الفترة الانتقالية

باج نيوز