



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة يوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022م

صحيفة الانتباهة:

مشاورات لاختيار رئيس وزراء من 10 مرشّحين

ارتّفاع ضحايا السيول إلى 75 وتهدّم 33.302 منزل

اشتباكات بـ”السواطير” بين جنوبيين بالخرطوم

القاش يفيض ويجتاح مناطق واسعة ونداءات استغاثة لإنقاذ الأهالي

أديب: لست معنيًا بمقترحات تشكيل لجنة جديدة لفضّ الاعتصام

صحيفة السوداني الإلكترونية:

الآلية الثلاثية: لا سبيل للحكم ونجاح الانتقالية إلاّ بالتوافق الشامل

جعفر حسن: مشاورات لفترة انتقالية بين 18 إلى 24 شهرًا

الاتحادي الأصل يقترح انتخابات رئاسية وتشريعية بعد عامٍ

المركزي يعلن عن طبعة ثانية لفئة الألف جنيه

فتح باب الترشيحات لانتخابات نقابة الصحفيين اليوم

صحيفة الحراك السياسي:

تسرّب طبعة عملية ورقية جديدة من بنك السودان قبل الإعلان عنها

لاجئو معسكر نيفاشا يقبرون موتاهم داخل المنازل

حميدتي: أموال المسؤولية المجتمعية كفيلة بإعادة تأهيل نهر النيل

الغرف الصناعة: مصانع تنهي خدمات موظفيها بسبب الدولار الجمركي

صحيفة أخبار اليوم الإلكترونية:

10 مرشحين لرئاسة الوزراء ابرزهم عمر الدقير

بنك السودان يعلن اصدار الطبعة الثانية من فئة الالف جنيه

محكمة الفساد ترد ملف بلاغ اتهام امين جهاز الرقابة على التامين للنيابة

عاصم البلال الطيب : تحت الشجرة المقابلة إذاعة الجيش

صحيفة الوطن:

مناوي: القوى السياسية تأكل بعضها واتصالاتها مع العسكر لم تتوقف

حزب الميرغني يقترح خارطة طريق لحل الأزمة السياسية

ابراهيم الأمين: كل ما تم بعد سقوط الإنقاذ “مساومات وصفقات”

ولاية الخرطوم توجه بترشيد الإنفاق الحكومي

الحزب الشيوعي يهاجم ابراهيم الشيخ

صحيفة النيل الدولية:

مشاورات غير رسمية لاختيار رئيس وزراء من بين 10 مرشحين. عشان تصلك الأخبار أول بأول اعمل

مقتل 9 مواطنين وإصابة العشرات في هجمات على قرى بشمال دارفور

وصول الخلاف في صفوف الحركة الشعبية لتحرير شمال لمراحل حاسمة

مصانع الأسمنت تخفض سعر الطن لحماية المنتج المحلى

بنك السودان يعلن اصدار الطبعة الثانية من فئة الالف جنيه

النيلين