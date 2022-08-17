سماع المتحري في محاكمة خلية الأمن الشعبي





حددت المحكمة جلسة لمواصلة سماع المحقق بقضية الخلية الإرهابية التي تضم (27) متهماً من منسوبي الأمن الشعبي على رأسهم وزير المعادن السابق كمال عبداللطيف إلى جانب ضباط برتب رفيعة بالقوات المسلحة يواجهون تهمة التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية وسط الخرطوم.

وحددت المحكمة جلسة غدٍ الخميس لمواصلة سماع المتحري عقيد شرطة محمد حكيم.

وتعود تفاصيل البلاغ الى توفر معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بقيام مجموعة من منسوبي الأمن الشعبي وإدارة المعلومات بحزب المؤتمر الوطني المحلول بتحركات تنشط للقيام بأعمال إرهابية وعلى إثر ذلك داهمت النيابة العامة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية مكان الخلية الإرهابية بضاحية الطائف شرق الخرطوم وتم العثور على أزياء عسكرية وأسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة وعدد كبير من معدات الاتصالات والحواسيب وأسفرت التحريات عن ضلوع رئيس المخابرات في النظام البائد صلاح قوش في التخطيط لهذه الهجمات، وتم فصل الاتهام في مواجهته وملاحقته بالإنتربول.

الخرطوم: فايزة

صحيفة اليوم التالي