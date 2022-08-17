الحكم بالسجن على الصحفية “عائشة الماجدي” وترحيلها إلى سجن النساء





أصدرت محكمة المعلوماتية قراراً اليوم الأربعاء بالحكم بالسجن لمدة شهر في مواجهة الصحفية عائشة الماجدي، وترحيلها إلى سجن النساء امدرمان وإسقاط التعويض الذي طالب به الشاكي وهو مبلغ 15 مليار جنيه في قضية النجومي المستشار السابق لحمدوك، وفق مصادر صحفية.

وسبق أن أصدرت المحكمة قرارا بشطب طلب تعويض 15 مليار جنيه تقدم به المستشار الامني السابق لرئيس الوزراء في بلاغه ضد الصحفية عائشة الماجدي.

حيث عدل القاضي لائحة الإتهام ضد الماجدي تحت المادة 157 القذف بدلا عن اشانة السمعة بعد أن رد محامي المتهمة علي الشايب أبو دقن أن موكلته غير مذنبة.

القضية رفعها المستشار الأمني لرئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك بعد اتهام الصحفية بنشر أخبار مغلوطة عن حادثة تحرش جنسي بعاملة نظافة.

الخرطوم: (كوش نيوز)